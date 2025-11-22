Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den TSV Großkorbetha mit 1:4 (0:1).

Weißenfels/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

Gleich nach Spielstart schoss John Binneböse das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte zweimal Gelb ein (24.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (69.).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 zurück – Minute 69

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Andy Hesse konnte in Minute 72 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951. In Minute 77 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 4:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – TSV Großkorbetha

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Ullmann, L. Kopp, Köhler, Ghebregergis (49. Schell), Krämer, F. Kopp, Denzin, Kowol, Kräuter (65. Simon), Rothhoff

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Hesse, Reinschmied (69. Berbig), Knothe, Thurm, Binneböse (69. Pschribülla), Große, Schneider (88. Langheinrich), Knothe, Seidel (81. Hanschke)

Tore: 0:1 John Binneböse (5.), 0:2 Jonas Schneider (69.), 0:3 Andy Hesse (72.), 1:3 Christopher-Ramon Denzin (77.), 1:4 Jonas Schneider (83.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Steve Kossin, Andreas Schauseil; Zuschauer: 112