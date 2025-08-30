Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:1 (1:0) ging der SV Wacker 1919 Wengelsdorf von Trainer Steffen Schülert aus dem Duell mit dem VfB Oberröblingen vom Platz.

Weißenfels/MTU. Fünfmal hat der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag gegen die Gegner aus Oberröblingen eingenetzt. 5:1 (1:0) für die Weißenfelser.

Bohdan Brovii traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhauser revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michael Koch erzielt.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 62

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur drei Minuten später konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Hempel, Khodadadkheyl, Erovic (67. Beier), Brovii, Lewinski (80. Zimmermann), Elmi (75. Deckner), Hähnel, Marschhausen, Horstka, Osmanaj (59. Goltz)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Angelstein (87. Engert), Koch, Michael (55. Wenske), Leich, Strese, Altenburg (75. Kummer), Pulz, Cepa, Ernst (49. Meißner)

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47