Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln fuhr der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Dmytro Horstka für Wengelsdorf traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Müchelner revanchieren: In Minute 86 wurde das Gegentor durch Paul Heiko Schubert erzielt.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Elf erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Marschhausen, Horstka, Erovic, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Rutz, Hähnel, Brovii, Hempel, Beier (59. Goltz), Osmanaj (70. Deckner)

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk, Kuhnert, Schubert, Grosser, Meyer (53. Saddei), Bagehorn (66. Sell), Marggraf, Berghammer (71. Richter), Maak (78. Kunze), Semmer (47. Adamski)

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95