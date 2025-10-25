Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 25 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Hussein Elmi für Wengelsdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Hussein Elmi kickt SV Wacker 1919 Wengelsdorf in 2:0-Führung – 73. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Elmi (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hempel, Marschhausen, Zimmermann, Goltz (73. Wolf), Erovic, Lewinski, Woithe, Elmi, Beier, Hähnel

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Lange, Fuhrmann (60. Gümül), Stöhr, Buchhorn, Baum, Eisler, Grüllmeyer (76. Grübner), Schröter (60. Kamprath), Dietze, Yadlos (46. Schneider)

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25