Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Dmytro Horstka für Wengelsdorf traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Minute 86 SV Wacker 1919 Wengelsdorf auf Augenhöhe mit Sportring Mücheln – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Erovic, Beier (59. Goltz), Hähnel, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Hempel, Horstka, Osmanaj (70. Deckner), Brovii, Marschhausen, Rutz

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Schubert, Kuhnert, Maak (78. Kunze), Meyer (53. Saddei), Bagehorn (66. Sell), Semmer (47. Adamski), Berghammer (71. Richter), Sommerwerk, Marggraf

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95