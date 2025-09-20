Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verging ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen Sportring Mücheln – 86. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Elf erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Osmanaj (70. Deckner), Rutz, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Marschhausen, Beier (59. Goltz), Hempel, Brovii, Hähnel, Erovic, Horstka

Sportring Mücheln: Mund – Semmer (47. Adamski), Grosser, Meyer (53. Saddei), Sommerwerk, Maak (78. Kunze), Berghammer (71. Richter), Marggraf, Bagehorn (66. Sell), Kuhnert, Schubert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95