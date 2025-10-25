Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hussein Elmi für Wengelsdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Elmi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (73.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Goltz (73. Wolf), Woithe, Hähnel, Erovic, Hempel, Lewinski, Zimmermann, Beier, Marschhausen, Elmi

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Yadlos (46. Schneider), Dietze, Grüllmeyer (76. Grübner), Baum, Lange, Buchhorn, Eisler, Stöhr, Schröter (60. Kamprath), Fuhrmann (60. Gümül)

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25