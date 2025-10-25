Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Hussein Elmi das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Hussein Elmi kickt SV Wacker 1919 Wengelsdorf in 2:0-Führung – 73. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Elmi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (73.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Goltz (73. Wolf), Elmi, Hempel, Lewinski, Hähnel, Beier, Erovic, Marschhausen, Zimmermann, Woithe

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Yadlos (46. Schneider), Eisler, Stöhr, Buchhorn, Fuhrmann (60. Gümül), Dietze, Grüllmeyer (76. Grübner), Lange, Schröter (60. Kamprath), Baum

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25