Ergebnis 4. Spieltag SV Wacker 1919 Wengelsdorf holt sich engen Triumph gegen Sportring Mücheln mit 2:1
Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.
Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.
Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 4
1:1 Ausgleich im Spiel SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen Sportring Mücheln – Minute 86
In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Elf erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.
Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln
SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Lewinski (79. Khodadadkheyl), Brovii, Rutz, Beier (59. Goltz), Osmanaj (70. Deckner), Erovic, Hähnel, Marschhausen, Horstka, Hempel
Sportring Mücheln: Mund – Berghammer (71. Richter), Bagehorn (66. Sell), Schubert, Marggraf, Maak (78. Kunze), Sommerwerk, Meyer (53. Saddei), Semmer (47. Adamski), Grosser, Kuhnert
Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95