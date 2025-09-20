Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Triumph über den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

86. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf und Sportring Mücheln im Gleichstand – 1:1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Horstka, Osmanaj (70. Deckner), Erovic, Rutz, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Brovii, Hempel, Hähnel, Marschhausen, Beier (59. Goltz)

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Grosser, Meyer (53. Saddei), Semmer (47. Adamski), Bagehorn (66. Sell), Maak (78. Kunze), Berghammer (71. Richter), Marggraf, Sommerwerk, Kuhnert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95