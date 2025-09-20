Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Müchelner revanchieren: In Minute 86 wurde das Gegentor durch Paul Heiko Schubert erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Hempel, Erovic, Beier (59. Goltz), Osmanaj (70. Deckner), Brovii, Hähnel, Horstka, Rutz, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Marschhausen

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Meyer (53. Saddei), Bagehorn (66. Sell), Berghammer (71. Richter), Schubert, Sommerwerk, Maak (78. Kunze), Kuhnert, Marggraf, Semmer (47. Adamski)

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95