Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Hussein Elmi (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Elmi den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (73.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hempel, Erovic, Marschhausen, Hähnel, Zimmermann, Beier, Woithe, Lewinski, Elmi, Goltz (73. Wolf)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Yadlos (46. Schneider), Eisler, Fuhrmann (60. Gümül), Dietze, Schröter (60. Kamprath), Grüllmeyer (76. Grübner), Lange, Baum, Stöhr

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25