Der TSV Großkorbetha erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Wilhelm-Kaiser-Stadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jonas Küster der Torschütze (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

TSV Großkorbetha mit 2:0 vorne – Minute 56

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte zweimal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Schneider den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (67.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Thurm (72. Binneböse), Hanschke, Hesse, P. Knothe, Große, F. F. Knothe (72. Schenk), Küster (89. Berbig), Schneider (80. Roth), Seidel

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Baum, Schneider, Hetke, Dietze (77. Franke), Buchhorn, Kamprath, Gümül, Eisler (77. Grübner), Grüllmeyer

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73