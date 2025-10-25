Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 148 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Schneider (25.) erzielt wurde.

Minute 25: TSV Großkorbetha in Führung dank Doppelpack von Jonas Schneider – 2:0

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Heiko Schubert den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (74. Hanschke), P. Knothe, Große, Hartmann, Schneider, Thurm, Buchheim, Küster (60. Lieb), Binneböse (82. Hoppen), F. F. Knothe

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer, Hiersig, Kuhnert, Sommerwerk, Grosser (73. Kunze), Schubert, Sell (46. Büttner), Bagehorn (63. Richter), Maak, Marggraf (46. Lange)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148