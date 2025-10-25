Der TSV Großkorbetha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (25.).

Minute 25: TSV Großkorbetha vorne dank Doppelpack von Jonas Schneider – 2:0

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Paul Heiko Schubert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, P. Knothe, Große, Hesse (74. Hanschke), Küster (60. Lieb), F. F. Knothe, Buchheim, Schneider, Binneböse (82. Hoppen), Thurm

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer, Maak, Bagehorn (63. Richter), Hiersig, Sommerwerk, Kuhnert, Marggraf (46. Lange), Schubert, Grosser (73. Kunze), Sell (46. Büttner)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148