Der TSV Großkorbetha erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (25.).

Jonas Schneider kickt TSV Großkorbetha in 2:0-Führung – 25. Minute

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Paul Heiko Schubert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Binneböse (82. Hoppen), Küster (60. Lieb), Thurm, Hartmann, Große, F. F. Knothe, Hesse (74. Hanschke), Schneider, P. Knothe, Buchheim

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk, Marggraf (46. Lange), Sell (46. Büttner), Bagehorn (63. Richter), Maak, Schubert, Grosser (73. Kunze), Kuhnert, Berghammer, Hiersig

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148