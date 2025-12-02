Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Wilhelm-Kaiser-Stadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jonas Küster den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

2:0 Vorsprung für TSV Großkorbetha – Minute 56

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte zweimal Gelb ein.

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 3:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider (80. Roth), Seidel, F. F. Knothe (72. Schenk), P. Knothe, Hanschke, Große, Thurm (72. Binneböse), Hartmann, Hesse, Küster (89. Berbig)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (77. Grübner), Kamprath, Schröter, Schneider, Dietze (77. Franke), Hetke, Buchhorn, Gümül, Grüllmeyer, Baum

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73