Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der TSV Großkorbetha vor 148 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jonas Schneider für Großkorbetha traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Paul Heiko Schubert (Mücheln) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der TSV Großkorbetha hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (74. Hanschke), Binneböse (82. Hoppen), Thurm, P. Knothe, Große, Hartmann, F. F. Knothe, Küster (60. Lieb), Buchheim, Schneider

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig, Berghammer, Bagehorn (63. Richter), Schubert, Maak, Sommerwerk, Marggraf (46. Lange), Sell (46. Büttner), Kuhnert, Grosser (73. Kunze)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148