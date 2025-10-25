Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 148 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Gleich nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Paul Heiko Schubert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der TSV Großkorbetha hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Große, Küster (60. Lieb), Buchheim, P. Knothe, Schneider, Binneböse (82. Hoppen), Hesse (74. Hanschke), Thurm, Hartmann, F. F. Knothe

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Marggraf (46. Lange), Kuhnert, Berghammer, Bagehorn (63. Richter), Hiersig, Grosser (73. Kunze), Sell (46. Büttner), Sommerwerk, Schubert

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148