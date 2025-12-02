Dem TSV Großkorbetha glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 73 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

TSV Großkorbetha gewinnt zu Hause mit 3:0 gegen VfB 1906 Sangerhausen II

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Küster erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

56. Minute: TSV Großkorbetha führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte zweimal Gelb.

22 Minuten nach der Pause konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 3:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse, Schneider (80. Roth), F. F. Knothe (72. Schenk), Thurm (72. Binneböse), Hartmann, Seidel, Hanschke, Küster (89. Berbig), P. Knothe, Große

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (77. Grübner), Gümül, Baum, Schneider, Kamprath, Grüllmeyer, Schröter, Buchhorn, Dietze (77. Franke), Hetke

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73