Der TSV Großkorbetha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Heiko Schubert den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr ausgleichen. Der TSV Großkorbetha sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – P. Knothe, Küster (60. Lieb), Buchheim, Thurm, Hesse (74. Hanschke), Schneider, Große, F. F. Knothe, Binneböse (82. Hoppen), Hartmann

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Kuhnert, Sell (46. Büttner), Marggraf (46. Lange), Bagehorn (63. Richter), Schubert, Sommerwerk, Hiersig, Grosser (73. Kunze), Berghammer

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148