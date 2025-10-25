Der TSV Großkorbetha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Heiko Schubert (Mücheln) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – F. F. Knothe, Buchheim, P. Knothe, Schneider, Hesse (74. Hanschke), Hartmann, Binneböse (82. Hoppen), Küster (60. Lieb), Große, Thurm

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Marggraf (46. Lange), Hiersig, Maak, Sell (46. Büttner), Bagehorn (63. Richter), Berghammer, Grosser (73. Kunze), Schubert, Sommerwerk

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148