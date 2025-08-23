weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 1. Spieltag: TSV Kickers 66 Gonnatal unterliegt SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 knapp mit 2:3

Kein Punktgewinn für TSV Kickers 66 Gonnatal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 2:3 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 einstecken.

Aktualisiert: 23.08.2025, 18:50

Allstedt/MTU. Der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Christopher-Ramon Denzin (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Eric Leich den Ball ins Netz (52.).

1:1 für TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Allstedt
  • Wettbewerb: Landesklasse 6
  • Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr aufholen. Die Sangerhauser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich, Säcker, Hagene (81. Gaensewich), Stüber, Goldberg, Omnitz, Paper, Töpfer, Siebenhüner (90. Lenneper), Ditscher
SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Stadler (67. Kräuter), Kopp, Dos Prazeres Pires, Kammler (72. Rothhoff), Kopp, Ullmann (87. Köhler), Kowol, Krämer, Ghebregergis, Denzin
Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110