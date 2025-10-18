Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 26 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den BSC 99 Laucha freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Tom Hetke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz (8.).

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 8

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Grüllmeyer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (61.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Yadlos (88. Schneider), Dietze (89. Grübner), J. Stöhr, Olbricht (58. Gümül), Schröter, Fuhrmann, F. Stöhr (77. Roßner), Hetke, Grüllmeyer (88. Franke), Eisler

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Schneller, Mohs (60. Handt), Bothe, Schumann, Krentz, Porse, Hahnemann (75. Schmidt), Riesen, Saal, Keidel

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26