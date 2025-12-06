Einen 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Paul Heiko Schubert für Mücheln traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Tim Lange (23.) erzielt wurde.

Minute 23 VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit Sportring Mücheln – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Die Müchelner wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließ Lennert Damian Büttner für Conor Kunze den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Conor Kunze (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Bühling, Baum, Eisler, Lange (70. Grübner), Ruppe, Grüllmeyer, Schneider, Schröter, Dietze (90. Strasser), Fuhrmann

Sportring Mücheln: Schröder – Schubert, Berghammer, Grosser, Büttner (87. Kunze), Marggraf (49. Reinboth), Hiersig (51. Bagehorn), Kuhnert, Sell (61. Saddei), Maak, Semmer

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39