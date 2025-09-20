Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 17 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Großgrimma freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II liegt in Minute 25 2:0 vorn

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Reiber den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (62.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke (90. Strasser), Eisler (75. Kögel), Grüllmeyer, Gümül (83. Grübner), Buchhorn, Baum, Schröter, Roßner, Reiber, Dietze (75. Halle)

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Pillert (75. Nitzschke), Angeli, Ibrahim (83. Reinhardt), Beyenbach, Bauer, Witt, Krobitzsch, Schneider, Göbel

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17