Dem VfB 1906 Sangerhausen II gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Tom Hetke (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Alexander Saal (8.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 8

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

16 Minuten nach der Pause konnte Marius Grüllmeyer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (61.). Mit 4:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (89. Grübner), Schröter, Grüllmeyer (88. Franke), Yadlos (88. Schneider), F. Stöhr (77. Roßner), Fuhrmann, J. Stöhr, Eisler, Hetke, Olbricht (58. Gümül)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Mohs (60. Handt), Bothe, Schumann, Hahnemann (75. Schmidt), Riesen, Krentz, Schneller, Porse, Saal, Keidel

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26