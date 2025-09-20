Dem VfB 1906 Sangerhausen II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Nach lediglich 22 Minuten schoss Marius Grüllmeyer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen II – Minute 25

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Reiber (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (75. Halle), Schröter, Eisler (75. Kögel), Baum, Roßner, Grüllmeyer, Reiber, Buchhorn, Hetke (90. Strasser), Gümül (83. Grübner)

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Schneider, Witt, Krobitzsch, Göbel, Beyenbach, Pillert (75. Nitzschke), Angeli, Bauer, Ibrahim (83. Reinhardt)

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17