Der VfB 1906 Sangerhausen II erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 26 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tom Hetke für Sangerhausen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz (8.).

VfB 1906 Sangerhausen II und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 8

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Grüllmeyer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (61.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Yadlos (88. Schneider), Olbricht (58. Gümül), J. Stöhr, Eisler, Grüllmeyer (88. Franke), Hetke, Schröter, F. Stöhr (77. Roßner), Fuhrmann, Dietze (89. Grübner)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Schumann, Saal, Bothe, Schneller, Porse, Riesen, Keidel, Krentz, Mohs (60. Handt), Hahnemann (75. Schmidt)

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26