Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tom Hetke für Sangerhausen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhäuser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (8.).

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Olbricht (58. Gümül), Schröter, Fuhrmann, Yadlos (88. Schneider), Dietze (89. Grübner), Grüllmeyer (88. Franke), F. Stöhr (77. Roßner), Hetke, Eisler, J. Stöhr

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Porse, Mohs (60. Handt), Riesen, Krentz, Bothe, Schneller, Schumann, Keidel, Saal, Hahnemann (75. Schmidt)

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26