Der VfB 1906 Sangerhausen II erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 26 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Tom Hetke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Sangerhäuser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (8.).

8. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und BSC 99 Laucha im Gleichstand – 1:1

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Hetke, Yadlos (88. Schneider), Olbricht (58. Gümül), Fuhrmann, Grüllmeyer (88. Franke), Eisler, Dietze (89. Grübner), J. Stöhr, F. Stöhr (77. Roßner)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Mohs (60. Handt), Hahnemann (75. Schmidt), Schumann, Krentz, Porse, Riesen, Keidel, Bothe, Saal, Schneller

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26