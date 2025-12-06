Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln fuhr der VfB 1906 Sangerhausen II am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln am Samstag 4:3 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Paul Heiko Schubert für Mücheln traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Lange den Ball ins Netz (23.).

23. Minute VfB 1906 Sangerhausen II auf Augenhöhe mit Sportring Mücheln – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Conor Kunze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Grüllmeyer, Dietze (90. Strasser), Schneider, Baum, Fuhrmann, Schröter, Bühling, Eisler, Lange (70. Grübner), Ruppe

Sportring Mücheln: Schröder – Semmer, Grosser, Hiersig (51. Bagehorn), Schubert, Berghammer, Sell (61. Saddei), Marggraf (49. Reinboth), Kuhnert, Büttner (87. Kunze), Maak

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39