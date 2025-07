Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Braunsbedra heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Die 68 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Braunsbedra mit 2:1 (1:0) knapp.

Marcel Dietze (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Constantin Knauer erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 21

Minute 61: VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 Vorsprung

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Malam Sidi Sambu, den Ball ins Netz zu befördern und den Braunsbedranern noch ein Tor zu verschaffen (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Knauer, Eisler, Buchhorn, Gümül, Schneider (80. Grübner), Dietze, Roßner, Stödter, Fuhrmann, Graf (70. Franke)

SV Braunsbedra: Ebert – Sothen (60. Dubelzek), Sidi Sambu, Zinchenko, Hassel, Voigt, Schulze (54. Sambu), Richter, (9. Ochse), Pereira Nunes, Berndt

Tore: 1:0 Marcel Dietze (10.), 2:0 Constantin Knauer (61.), 2:1 Malam Sidi Sambu (72.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Kay Schröter, Jannes Elia Seifert; Zuschauer: 68