Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Demir Mehmet Gümül (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Die Sangerhäuser konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Kevin Omnitz der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

43. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und TSV Kickers 66 Gonnatal im Gleichstand – 1:1

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Reiber, Yadlos (90. Franke), Hetke, Fuhrmann, Baum, Dietze, Eisler (90. Grübner), Gümül (75. Heinze), Buchhorn, Roßner

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Gaensewich (59. Hoffmann), Ditscher, Leich, Siebenhüner (38. Franke), Omnitz, Stüber (67. Hagene), Goldberg, Töpfer (79. Lenzewski), Säcker, Paper

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175