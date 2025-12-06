Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 4:3 (1:1)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Sangerhausen/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Müchelner konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Lange der Torschütze (23.).

23. Minute VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit Sportring Mücheln – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Conor Kunze den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Schröter, Baum, Eisler, Bühling, Grüllmeyer, Schneider, Ruppe, Fuhrmann, Lange (70. Grübner), Dietze (90. Strasser)

Sportring Mücheln: Schröder – Grosser, Maak, Berghammer, Büttner (87. Kunze), Schubert, Hiersig (51. Bagehorn), Semmer, Kuhnert, Sell (61. Saddei), Marggraf (49. Reinboth)

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39