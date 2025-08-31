Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal am Sonntag 2:1 (1:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Die Sangerhäuser konterten in der 43. Minute. Diesmal war Kevin Omnitz der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

VfB 1906 Sangerhausen II und TSV Kickers 66 Gonnatal – 1:1 in Minute 43

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül (75. Heinze), Roßner, Dietze, Fuhrmann, Reiber, Eisler (90. Grübner), Hetke, Baum, Yadlos (90. Franke), Buchhorn

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber (67. Hagene), Ditscher, Gaensewich (59. Hoffmann), Siebenhüner (38. Franke), Goldberg, Leich, Säcker, Töpfer (79. Lenzewski), Paper, Omnitz

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175