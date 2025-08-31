Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Doch die Sangerhauser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Kevin Omnitz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke, Eisler (90. Grübner), Roßner, Gümül (75. Heinze), Dietze, Baum, Fuhrmann, Reiber, Yadlos (90. Franke), Buchhorn

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg, Ditscher, Töpfer (79. Lenzewski), Gaensewich (59. Hoffmann), Säcker, Siebenhüner (38. Franke), Stüber (67. Hagene), Paper, Omnitz, Leich

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175