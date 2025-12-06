Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 4:3 (1:1)-Triumph über den Sportring Mücheln.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Müchelner konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tim Lange der Torschütze (23.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Die Müchelner wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Lennert Damian Büttner für Conor Kunze den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Conor Kunze den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr aufholen. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Baum, Eisler, Bühling, Fuhrmann, Schröter, Grüllmeyer, Ruppe, Lange (70. Grübner), Schneider, Dietze (90. Strasser)

Sportring Mücheln: Schröder – Büttner (87. Kunze), Grosser, Semmer, Marggraf (49. Reinboth), Kuhnert, Berghammer, Schubert, Maak, Sell (61. Saddei), Hiersig (51. Bagehorn)

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39