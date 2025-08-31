Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 2:1 (1:1)-Triumph über den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Sangerhausen/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal am Sonntag 2:1 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Demir Mehmet Gümül für Sangerhausen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Doch die Sangerhauser gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Omnitz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit TSV Kickers 66 Gonnatal – 1:1 in Minute 43

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann, Reiber, Dietze, Roßner, Yadlos (90. Franke), Eisler (90. Grübner), Baum, Buchhorn, Gümül (75. Heinze), Hetke

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber (67. Hagene), Goldberg, Paper, Leich, Gaensewich (59. Hoffmann), Siebenhüner (38. Franke), Töpfer (79. Lenzewski), Omnitz, Säcker, Ditscher

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175