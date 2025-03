Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der VfB 1906 Sangerhausen II gegenüber dem FC RSK Freyburg machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Sangerhausen und Freyburg ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Jonas Weise für Freyburg traf und fünf Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

VfB 1906 Sangerhausen II sieht sich 0:2 im Rückstand – 92. Minute

In der 83. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der FC RSK Freyburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Steven Krumbholz (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 0:2 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – FC RSK Freyburg

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül, Roßner, Scholz, Hetke, Kamprath, Schneider, Dietze, Eisler, Buchhorn, Fuhrmann

FC RSK Freyburg: Madeja – Bartel, Schirner, Weise, Alalo, Gottschalk, Schied, Hüttig, Dos Prazeres Pires, Krumbholz, Schulz

Tore: 0:1 Jonas Weise (50.), 0:2 Steven Krumbholz (90.+2); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 42