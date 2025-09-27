Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Braunsbedra hinnehmen.

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kai Roman Richter für Braunsbedra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Braunsbedraner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Nicolas Baum der Torschütze (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Emilio Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Braunsbedraner zu entscheiden (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (78. Kögel), Gümül (46. Stöhr), Dietze, Roßner, Grüllmeyer, Schröter, Baum, Fuhrmann, Buchhorn, Hetke

SV Braunsbedra: Henze – Dahaba (63. Bachirou Soulet), Voigt, Richter, Hägele (63. Reifarth), Polishchuk, Popov, Böhme, Glaubitz, Odufuye, Zinchenko

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28