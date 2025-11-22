Für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Oberröblingen mit 0:1 (0:0).

VfB 1906 Sangerhausen II unterliegt VfB Oberröblingen knapp mit 0:1

Sangerhausen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen II und VfB Oberröblingen. 116 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Philipp Rühlke die Gäste in Führung (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – VfB Oberröblingen

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Kamprath, Fuhrmann (70. Gümül), Dietze, Hetke, Grüllmeyer, Buchhorn, Baum (88. Schneider), Stöhr, Schröter, Eisler

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (80. Würzburg), Pulz, Wanski, Kummer, Strese, Leich, Koch, Franke, Rühlke (62. Ernst), Michael (70. Wenske)

Tore: 0:1 Philipp Rühlke (49.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Peter Dännhardt; Zuschauer: 116