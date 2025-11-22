Ergebnis 11. Spieltag VfB 1906 Sangerhausen II unterliegt VfB Oberröblingen knapp mit 0:1
Für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Oberröblingen mit 0:1 (0:0).
Sangerhausen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen II und VfB Oberröblingen. 116 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.
Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Philipp Rühlke die Gäste in Führung (49.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 11
Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – VfB Oberröblingen
VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Kamprath, Fuhrmann (70. Gümül), Dietze, Hetke, Grüllmeyer, Buchhorn, Baum (88. Schneider), Stöhr, Schröter, Eisler
VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (80. Würzburg), Pulz, Wanski, Kummer, Strese, Leich, Koch, Franke, Rühlke (62. Ernst), Michael (70. Wenske)
Tore: 0:1 Philipp Rühlke (49.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Peter Dännhardt; Zuschauer: 116