Mit einer Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Braunsbedra mit 1:2 (0:1).

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kai Roman Richter für Braunsbedra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Nicolas Baum erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emilio Böhme den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Braunsbedra sicherte (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Hetke, Gümül (46. Stöhr), Schröter, Dietze, Buchhorn, Eisler (78. Kögel), Fuhrmann, Roßner, Grüllmeyer, Baum

SV Braunsbedra: Henze – Böhme, Glaubitz, Richter, Zinchenko, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Popov, Voigt, Hägele (63. Reifarth), Polishchuk, Odufuye

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28