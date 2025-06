Der VfB Oberröblingen erzielte am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 90 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 90 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser waren den Gästen aus Wengelsdorf mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Lennart Ryan Kummer (VfB Oberröblingen) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Oberröblingen noch einen drauf: In Minute 87 wurde das zweite Tor durch Gino Altenburg erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

Minute 87: VfB Oberröblingen liegt mit 2:0 vorne

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Altenburg, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Angelstein, Cepa, Teske, Franke, Kummer, Ernst, Kirchner (80. Bornkessel), Eckstein, Altenburg, Meißner

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Lewinski, Horstka, Beltz (69. Heinzelmann), Fabian, Böhme, Erovic, Beier (64. Goltz), Khodadadkheyl, Elmi (64. Yel), Woithe

Tore: 1:0 Lennart Ryan Kummer (13.), 2:0 Gino Altenburg (87.), 3:0 Gino Altenburg (90.+4); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Marcus Hötl, Karsten Bukvic; Zuschauer: 90