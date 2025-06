Dem VfB Oberröblingen gelang es am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 90 Zuschauer waren live dabei.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 90 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser waren den Gästen aus Wengelsdorf mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Lennart Ryan Kummer (VfB Oberröblingen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Oberröblingen noch einen drauf: In Minute 87 wurde das zweite Tor durch Gino Altenburg erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

VfB Oberröblingen mit 2:0 vorne – Minute 87

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Oberröblingen noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Altenburg (Oberröblingen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Mit 3:0 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Teske, Kummer, Angelstein, Altenburg, Ernst, Kirchner (80. Bornkessel), Franke, Eckstein, Cepa, Meißner

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Lewinski, Fabian, Khodadadkheyl, Horstka, Beltz (69. Heinzelmann), Böhme, Elmi (64. Yel), Woithe, Erovic, Beier (64. Goltz)

Tore: 1:0 Lennart Ryan Kummer (13.), 2:0 Gino Altenburg (87.), 3:0 Gino Altenburg (90.+4); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Marcus Hötl, Karsten Bukvic; Zuschauer: 90