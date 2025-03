Sangerhausen/MTU. Der VfB Oberröblingen und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Marcel Merker für Stedten traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Sangerhauser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 36 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Leon Teske erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Leon-Justin Hauser/Stedten (54.), gefolgt von Gino Altenburg (VfB Oberröblingen) in Minute 73 und Lennart Ryan Kummer (VfB Oberröblingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Nur vier Spielminuten darauf konnte Teske (Oberröblingen) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Mit 4:2 gingen die Sangerhauser als Sieger vom Platz. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Romonta 90 Stedten

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Kühne (66. Friedrich), Raev (66. Altenburg), Leich, Eckstein, Cepa, E. Rätzke, Heise, Kummer, Meißner, Teske

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Müller (46. Prenz), Nachtwein (70. Dincel), Grünhage, Siedler, Schreiber, Hauser, Lindau, Merker, Maak (78. Höher)

Tore: 0:1 Marcel Merker (5.), 1:1 Leon Teske (36.), 1:2 Leon-Justin Hauser (54.), 2:2 Gino Altenburg (73.), 3:2 Lennart Ryan Kummer (75.), 4:2 Leon Teske (79.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Rainer Zörner, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 105