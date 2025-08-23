Dem VfB Oberröblingen glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 152 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Die 152 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen das Team aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän.

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Keidel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 45

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der BSC 99 Laucha steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Gino Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (75.). In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Pulz, Koch (89. Kirchner), Michael (78. Ernst), Angelstein, Wanski, Altenburg (85. Wenske), Cepa, Leich (90. Kummer), Franke

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schumann, Porse, Krentz, Saal, Bothe, Starch, Schmidt, Hahnemann (70. Hoffmann), Niehoff (76. Jarju), Keidel

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152