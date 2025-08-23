Der VfB Oberröblingen errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 152 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 152 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser besiegten das Team aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän.

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Sangerhauser konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Fabian Keidel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 45

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

30 Minuten nach der Pause konnte Gino Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Oberröblingen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (85. Wenske), Angelstein, Franke, Strese, Leich (90. Kummer), Cepa, Michael (78. Ernst), Pulz, Wanski, Koch (89. Kirchner)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Niehoff (76. Jarju), Saal, Schmidt, Keidel, Bothe, Starch, Schumann, Krentz, Porse, Hahnemann (70. Hoffmann)

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152