Fußball-Landesklasse 6: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB Oberröblingen vor 284 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überlegenen 7:1 (3:0) durch.

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhauser haben am Samstag dem Rivalen aus Gonnatal überlegene sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Florian Cepa (22.) erzielt wurde.

VfB Oberröblingen führt in Minute 22 mit 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Herrmann musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es lief nicht gut für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Mika Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. Der VfB Oberröblingen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Leich (46. Meißner), Koch, Wanski, Michael, Strese, Cepa (70. M. Altenburg), Kummer, Franke (73. G. Altenburg), Pulz (63. Wenske), Rühlke (75. Ernst)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, Säcker, Froeschen (46. Kurotschkin), Omnitz, Franke, Lenzewski, Siebenhüner (80. Hagene), Stüber (56. Dittmann), Leich (65. Ditscher), Goldberg (56. Hoffmann)

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284