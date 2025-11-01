Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:0) fegte die Mannschaft des VfB Oberröblingen den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Spielfeld.

Sangerhausen/MTU. Siebenmal hat der VfB Oberröblingen am Samstag gegen die Rivalen aus Gonnatal eingenetzt. 7:1 (3:0) für die Sangerhauser.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Florian Cepa den Ball ins Netz (22.).

VfB Oberröblingen liegt in Minute 22 2:0 vorn

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Altenburg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (87.). Damit war der Erfolg der Sangerhauser entschieden. Die Sangerhauser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Leich (46. Meißner), Wanski, Franke (73. G. Altenburg), Michael, Strese, Rühlke (75. Ernst), Pulz (63. Wenske), Cepa (70. M. Altenburg), Kummer, Koch

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Lenzewski, Säcker, Steyer, Siebenhüner (80. Hagene), Stüber (56. Dittmann), Leich (65. Ditscher), Goldberg (56. Hoffmann), Froeschen (46. Kurotschkin), Omnitz, Franke

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284